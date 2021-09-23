مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.43% ختام التعاملات والسبعيني يقفز 3.14%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي .

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43%، وأغلق عند مستوى 10642 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.09%، وأغلق عند مستوى 43.39 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.14% و 2.42% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.275.023 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 46.122 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 125 شركة مقابل تراجع 18 بينما لم تتغير أسعار 53.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 82.436 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 82.438 مليون جنيه، مقابل 2.613 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 56.675 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 138.465 مليون جنيه، مقابل 81.789 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 25.760 مليون جنيه، منها 24.115 مليون جنيه للأفراد، و1.645 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المنصورة للدواجن 1.597 1.916 19.97 شارم دريمز للاستثمار السياحي 9.74 11.68 19.92 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة 66.53 79.4 19.34 مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر 13.07 15.51 18.67 الشمس للإسكان والتعمير 9.77 11.04 13

الأسهم الأكثر انخفاضا