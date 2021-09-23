سبيد ميديكال: جاري العمل على افتتاح 13 فرعا خلال النصف الأول من أكتوبر

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة سبيد ميديكال عن آخر مستجدات معامل تحاليل مصر ومعامل سبيد ومعامل الحياة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، إنه بخصوص معامل مصر وهي شركة شقيقة ( تمتلك سبيد ميديكال 30% من أسهمها )، فقد تم تجهيز عدد 19 فرع بالفعل.
وأوضحت أنها إدارة منفصلة عن معامل سبيد وسيتم الإفصاح عن خطة التوسعات فور وردها من الشركة الشقيقة لمعامل مصر.
وبالنسبة لمعامل سبيد، لفتت إلى أنه وفقا لإفصاح الشركة المؤرخ في 4 سبتمبر الجاري، تقوم الشركة حاليا بإدارة عدد 120 فرع.
وأعلنت أنه جاري حاليا العمل على افتتاح 13 فرع خلال النصف الأول من أكتوبر 2021 وسيتم استكمال إنشاء الفروع ليصل إلى عدد 200 فرع بنهاية عام 2024 طبقا للخطة الاستثمارية المستقبلية المؤرخة في 3 أغسطس الماضي.
وأضافت أنه بخصوص معامل الحياة بقنا، تم سداد الدفعة المقدمة لصفقة الاستحواذ وهي متوقفة الآن على موافقات وزارة الصحة.
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