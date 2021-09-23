طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 351 ألفا

– ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع على الرغم من استمرار تعافي سوق العمل بشكل مطرد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفع 16 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 351 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 320 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020 لكنها تظل فوق نطاق بين 200-250 ألف طلب الذي يعتبر متوافقا مع سوق عمل قوية.