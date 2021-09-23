مال وأعمال

الليرة التركية تهوى إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار بعد قرار المركزي

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روسيا اليوم _ تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، بعد أن قرر البنك المركزي المصري التركي خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرج” فقد ارتفع سعر صف الدولار، بحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.07% إلى 8.74 ليرة للدولار، وقبل ذلك سجلت العملة التركية 8.8017 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

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وبذلك تكون العملة التركية قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا بعد أن خفض المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي على الرغم من تدهور توقعات التضخم.

وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع ليصبح 18%.

وكان 23 اقتصاديا شملهم استطلاع لوكالة “بلومبرج” توقعوا جميعا باستثناء واحد أن يبقي المركزي التركي معدل أسعار الفائدة الأساسية عند 19% اليوم نظرا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع.

وعلى حد تعبير وكالة “بلومبرج” فإن القرار هو علامة على أن صانعي السياسة في المركزي يستسلمون لمطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض. وتهدد هذه الخطوة أيضا بتقويض ثقة المستثمرين في أصول الدولة مع تآكل العائد الحقيقي على الليرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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