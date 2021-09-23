جي بي غبور أوتو تطلق سيارة شيري Pro Tiggo7

محمد مصطفى _ أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات شيري الصينية في مصر، السيارة شيري Pro Tiggo7 موديل 2022 الجديدة كلياً من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بالسوق المصري.

وذكرت الشركة أن السيارة تتميز بتكنولوجيا جديدة وفائقة ومواصفات أمان قياسية توفر رحلات خالية من القلق، إلى جانب تصميمها الجديد الذي يضفي عليها جاذبية خاصة تمثل ترجمة رائدة لفلسفة شيري المبتكرة بأسعار تنافسية في متناول مختلف شرائح العملاء.

وأطلقت الشركة سيارة شيري Tiggo 7 Pro الجديدة على هامش فعاليات معرض “لايف درايف اكسبو” Live Drive Xpo-LDX في نسخته الأولى الذي يتيح للعملاء إمكانية تجربة السيارة قبل الشراء، كما قامت جي بي أوتو باستعراض موديلات شيري المختلفة والتي تشمل Arrizo 5 وTiggo 7 وTiggo 8.

وذكرت غبور أن شيري زودت سيارتها الجديدة Pro Tiggo7 بمحرك قوي سعة 1.5 T “لتر”، يولد قوة 154 حصاناً عند 5,500 لفة في الدقيقة متصل بناقل حركة CVT لتوفر السيارة أداء قوي مع أعلى مستويات الحماية والأمان.

كما توفر السيارة Pro Tiggo7 مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4500 مم، وعرضها الكلي 1,842 مم، وارتفاعها الكلي 1746 مم، وتعتمد على نظام تعليق خلفي Multilink.

من جانبها، شددت نور الجبالى، مدير العلامة التجارية شيرى بشركة جى بى غبور اوتو أن شيري هي واحدة من أفضل العلامات التجارية الصينية في مصر والتى اثبتت نجاحها على مدار اكثر من 6 سنوات، ولذلك تدعمها شركة جي بي غبور أوتو الرائدة في سوق السيارات المصري، حيث أضيفت شيري إلى مجموعة سيارات الركاب في جي بي أوتو في عام 2015، ونجحت في إطلاق طرازات وموديلات مختلفة على مدار السنوات الماضية ونمت خطتها التسويقية واكتسبت مكانة قوية في السوق المصري.

وأشارت نور إلى أن نجاح Tiggo 7 في السوق المصري، دفع الشركة لإطلاق Pro Tiggo7 التي تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة وأعلى مستويات الأمان والتصميم.

وأوضحت أن جي بي غبور أوتو حريصة على شراكتها القوية مع شيري الصينية التي استحوذت طرازاتها المختلفة من السيارات على تفضيل المصريين وتحقيق شريحة مبيعات كبيرة في السوق المصري، وذلك لأنها تعطي اهتماماً خاصاً للسوق المصري الواعد، حيث تجري دراسات جيدة لاحتياجات السوق واهتمامات وتطلعات المستهلك المصري وتوفير السيارات التي تتلائم مع هذه الاهتمامات والتطلعات.

وتتميز “Pro Tiggo7” الجديدة بلمسة رياضية تلائم عشاق التصميمات الجذابة، حيث تم تحديد جسم السيارة وفقاً لثلاثة خطوط رئيسية تخلق تأثيراً يحمل عناصر ديناميكية تتضمن حزام كروم علوي أفقي يمر بالجسم الجانبي للسيارة ليعطي انطباعاَ ملحمياً ثابتاً عند الحركة، وحزامين سفليين ديناميكيين يشكلان جواً متسارعاً وعصرياً، مع فتحة سقف تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة قيادة متميزة.

كما تأتي السيارة بجنوط ألومنيوم 18 بوصة، وشبكة أمامية كروم لامعة تعكس تأثيراً ثلاثي الأبعاد، إلى جانب نوافذ جانبيه لها حليات مطليه بالكروم وحامل سقف، ومرايا جانبية قابلة للطي والتعديل كهربائياً بها إشارات انعطاف، ومخارج شكمان ثنائية الشكل، ومصابيح أمامية LED MFR كاملة يمكن تعديل مستوى ارتفاعها كهربائياً.

وتتمتع Pro Tiggo7 بإضاءة استثنائية حيث زودت بمصابيح نهارية DRL LED، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح توقف عالية HMSL LED ، كما يتطابق المصباح النهاري (DRL) الفريد من نوعه على شكل زعنفة القرش مع الوجه الأمامي، ويكون المصباح المزدوج المزود بوحدات مصفوفة LED إضاءة أكثر إشراقاً. وتدعم السيارة بدء تشغيل السيارة تلقائياً عن طريق المفتاح الذكي، وبلمسة واحدة (تشغيل / إيقاف).

كما يأتي تصميم سقف السيارة Pro Tiggo7 ليكمل مظهرها الرياضي الأنيق حيث تتميز بسقف انسيابي يساعد على تدفق هواء منخفض يسمح لجسم السيارة بأن يكون أكثر ثباتاً عند القيادة بسرعات عالية ويعكس إمكانات التسارع للسيارات الرياضية، مما يمكن المستخدم من الاستمتاع برحلة خالية من القلق بفضل حامل السقف، والمظهر الجانبي المعزز للهيكل الذي يوحي بأجواء رياضية، كما تبلغ مساحة فتحة السقف البانورامية 1.13 متر مربع، وقد تم تثبيت رفوف الأمتعة المدمجة على السقف.

صممت مقصورة Pro Tiggo7 الجديدة بأسلوب عصري يتيح مساحة واسعة ومريحة للمقصورة وصندوق الأمتعة، حيث تأتي التصميمات الداخلية لترسم صورة أنيقة تتلاءم مع التكنولوجيا الفخمة والديناميكية التي تتميز بها السيارة، فقد تم تصميم المقاعد بمخططات محيطية واسعة وجودة فاخرة وتصميم أنيق، بالإضافة إلى لوحة العدادات الأفقية المدمجة التي تعطي شعوراً مريحاً، لا يقتصر الأمر على تصميمها الداخلي الرائع فحسب، بل إنها تتميز أيضاً برؤية محيطية واسعة، وراحة معززة للقيادة.

وتتميز Pro Tiggo7 الجديدة بعدد من وسائل الراحة الأخرى والكماليات وأنظمة الترفيه التي تساهم في جعلها سيارة SUV تلبي جميع الاحتياجات، مثل ناقل الحركة الالكتروني، إمكانية ضبط عجلة القيادة 4 اتجاهات، وسخانات الزجاج الخلفي، ومقاعد جلدية، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائياً في 10 اتجاهات، وتعديل مقعد الراكب في 4 اتجاهات، مع وجود منفذين USB في وحدة التحكم المركزية ومقبس 12 فولت، وكونسول بالسقف مع حامل للنظارات الشمسية، ومسند ذراع مركزي (تخزين / صندوق تبريد / عدد 3 حامل أكواب)، مقاعد خلفية (60:40) قابلة للطي.

كما تتمتع Pro Tiggo7 بتكنولوجيا فائقة تشمل شاشة ذكية ملونة 7 بوصات للعدادات، وشاشة ملونة 10 بوصة للمعلومات والترفيه بالإضافة الى Apple car play and Android Auto ، وعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، وزر التشغيل والإيقاف الذكي، وإمكانية الدخول بدون مفتاح، مع إمكانية الفتح والإغلاق التلقائي للنوافذ، والفتح والإغلاق التلقائي لفتحة السقف، مع إمكانية بدء تشغيل المحرك والتكييف اوتوماتيك ، مع باب خلفي كهربائي، وشاحن لاسلكي.

وعلى صعيد الأمان زُودت Pro Tiggo7 ب 6وسائد هوائية للسائق والراكب مع وسائد هوائية جانبية أمامية وأخرى ستائرية، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، مع توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، ونظام مساعدة الفرامل BAS، وبرنامج الاتزان الإلكتروني ESP، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ومكابح الانتظار الإلكترونية EPB، إلى جانب خواص التعليق التلقائي، وتذكير السائق بالإرهاق.

كما تتمتع السيارة بأربع حساسات ركن خلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية، وشاشة رؤية محيطية 360 درجة SVM، ومصابيح ضباب خلفية مزدوجة، ونقاط تثبيت لكراسي الأطفال ISOFIX، بالإضافة إلى مانع تشغيل المحرك، ووجود مرايا جانبية مدفأة.