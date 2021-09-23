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نوفافاكس تطلب من منظمة الصحة العالمية تسجيل لقاحها لكورونا للاستخدام الطارئ

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سي إن بي سي _ قالت شركة نوفافاكس اليوم الخميس إنها طلبت مع شريكها معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح من منظمة الصحة العالمية تسجيل لقاح نوفافاكس للوقاية من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ.

وتعد قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ إشارة للسلطات التنظيمية الدولية بشأن كفاءة المنتج وسلامته.

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كما يعد من المتطلبات المسبقة للتصدير لعدة دول تشارك في برنامج كوفاكس لمشاركة اللقاحات.

وأعلنت نوفافاكس أنها ستركز على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط للحصول على الإمدادات الأولية للقاح، في ظل قيام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتطعيم شريحة كبيرة من مواطنيها بالفعل بلقاحات أخرى.

كانت نوفافاكس قالت في وقت سابق إنها ستطلب قيد لقاحها في أغسطس وهو ما يشير إلى تأخير في التسجيل.

وتعهدت نوفافاكس ومعهد سيروم، أكبر جهة لتصنيع اللقاحات في العالم، بتقديم أكثر من 1.1 مليار جرعة لقاح لبرنامج كوفاكس الذي يستهدف إتاحة لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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