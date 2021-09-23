وكالة موديز ترفع التقييم الائتماني الأساسي لشركة STC السعودية إلى A1

سي إن بي سي _ أعلنت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، اليوم الخميس، برفع التقييم الائتماني الأساسي لشركة الاتصالات السعودية STC إلى A1 من A2، وأكدت على تصنيف شركة الاتصالات السعودية على المدى الطويل عند A1.

كما ثبتت وكالة موديز التصنيف غير المضمون لشركة STC للصكوك المحدودة A1، بالإضافة إلى أن النظرة المستقبلية على جميع التصنيفات لا تزال سلبية.

وقال جوليان حداد، نائب رئيس وكالة موديز ومحلل أول ومحلل السوق المحلي في شركة الاتصالات السعودية: “تعكس الترقية الخاصة بشركة STC سجل الشركة في الحفاظ على ملف مالي متحفظ على مر السنين وقدرتها على الحفاظ على مقاييس مالية قوية جدًا”.