أسعار الذهب تتراجع 1% بفعل زيادة عوائد السندات ومخاوف من رفع مبكر للفائدة من الاتحادي

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_ تراجع الذهب يوم الخميس، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، إذ واصل المستثمرون تأهبهم لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1751.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1811 بتوقيت جرينتش وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض 1.6 بالمئة إلى 1749.80 دولار.
وقال محلل السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز دانييل غالي “نشهد ارتفاعا في العوائد، وبخاصة العوائد الحقيقية، وهذا يؤدي إلى انخفاض الذهب”.
قال البنك المركزي المصري الأمريكي يوم الأربعاء إنه سيبدأ على الأرجح في خفض مشترياته من السندات في وقت قريب قد يكون في نوفمبر ، وأشار إلى أنه قد يتبنى زيادات أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.
وقد يؤدي رفع الاتحادي لسعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتلقى الذهب دعما طفيفا من تراجع الدولار، والذي عادة ما يدعم الطلب على الذهب لأنه يجعل المعدن أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ولأنه منافس للمعدن النفيس ضمن قائمة أصول الملاذ الآمن.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.30 دولار للأوقية، فيما نزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1992.98 دولار بعد جلستين من المكاسب.
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