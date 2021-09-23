مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يضيف الكويت إلى قائمته بشأن السفر الآمن

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روسيا اليوم _ أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة الكويت إلى قائمته للدول الآمنة من الناحية الوبائية.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدودها أمام السفر غير الضروري مع البلدان المدرجة على قائمة الدول الآمنة، من الناحية الوبائية من غير الأعضاء بالكتلة.

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وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي عقب مراجعة أجراها بموجب توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي إنه “قام بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر المفروضة عليها”.

وأضاف أنه “جرى على وجه الخصوص إضافة الكويت وتشيلي ورواندا إلى هذه القائمة مقابل شطب البوسنة والهرسك ومولدوفا منها”.

وأشار البيان إلى أنه بناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية فإنه ينبغي للدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا قيود السفر على حدودها الخارجية أمام الوافدين من عدة بلدان.

وكشف البيان أن هذه الدول هي أستراليا وكندا والأردن ونيوزيلندا وقطر والسعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأوروغواي إلى جانب الدول الثلاث التي تمت إضافتها اليوم وهي الكويت وتشيلي ورواندا في حين تخضع الصين إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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