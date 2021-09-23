- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
روسيا اليوم _ أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة الكويت إلى قائمته للدول الآمنة من الناحية الوبائية.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدودها أمام السفر غير الضروري مع البلدان المدرجة على قائمة الدول الآمنة، من الناحية الوبائية من غير الأعضاء بالكتلة.
وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي عقب مراجعة أجراها بموجب توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي إنه “قام بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر المفروضة عليها”.
وأضاف أنه “جرى على وجه الخصوص إضافة الكويت وتشيلي ورواندا إلى هذه القائمة مقابل شطب البوسنة والهرسك ومولدوفا منها”.
وأشار البيان إلى أنه بناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية فإنه ينبغي للدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا قيود السفر على حدودها الخارجية أمام الوافدين من عدة بلدان.
وكشف البيان أن هذه الدول هي أستراليا وكندا والأردن ونيوزيلندا وقطر والسعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأوروغواي إلى جانب الدول الثلاث التي تمت إضافتها اليوم وهي الكويت وتشيلي ورواندا في حين تخضع الصين إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يضيف الكويت إلى قائمته بشأن السفر الآمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.