بنك مصر يطلق خدمة Tap on Phone لتسهيل قبول الدفع عبر الهاتف المحمول

إسلام فضل _ أطلق بنك مصر، خدمة جديدة لتسهيل المعاملات المالية وقبول عمليات دفع الأموال “Tap on Phone”، والتي ستمكن التجار من استخدام الهاتف المحمول -شرط أن يكون مدعم بتقنية NFC- كآلات نقاط البيع POS بطريقة سهلة وعملية وآمنة.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الخميس، أنه يتم إطلاق هذه الخدمة من خلال الشراكة مع شركة باي موب مقدم خدمات المدفوعات الالكترونية، ويأتي حرص بنك مصر على الدخول في تلك الشراكة في إطار استراتيجيته التي تستهدف تطبيق طرق الدفع الحديثة والمختلفة دائما والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية “Fin-Tech”، والتوجه نحو التحول الرقمي.

كما أن هذه الخدمة تحظى بكامل الدعم من قبل البنك المركزي المصري المصري وبموجب لوائحه، وذلك اتساقا مع خطة مصر التنموية 2030 والتي تهدف إلى دعم الشمول المالي وتمكين أصحاب الاعمال للعمل بشكل رقمي مما يعزز من الاقتصاد المصري ككل.

وأضاف أن فكرة الخدمة تعتمد في أساسها على قيام التاجر بتحميل التطبيق الخاص بالخدمة على هاتفه الذكي المدعم بتقنيةالـ NFC، والتي تمكنه من قبول الأموال من أي بطاقة خصم أو ائتمان عن طريق تمرير البطاقة البنكية على واجهة التطبيق ليقوم التطبيق بدوره بإتمام المعاملة. هذا ويقوم البنك بالتعاون مع شركة باي موب باتباع المعايير العالمية للمحافظة على سرية كافة البيانات والمعاملات التي يقوم العميل بإجرائها عن طريق خدمة “Tap on Phone”.

كما يمكن تفعيل هذه الخدمة على جميع أنواع وأحجام الشركات والأعمال، ففي الأسواق الصغيرة يمكن استخدامها بشكل فعال وعملي يعمل على نشر الشمول المالي؛ حيث يمكن استخدام الخدمة من خلال عامل توصيل الطلبات وكذلك شركات نقل الركاب حيث يمكن للسائقين استخدامها مع العملاء.

قال عاكف المغربي نائب رئس مجلس ادارة بنك مصر: “سعداء بإطلاق هذا المشروع لأول مرة في مصر والذي يعد نقلة فارقة لتمكين التجار والشركاء ودعمهم للتحول الرقمي في مصر.

وأشار إلي أنه من خلال إطلاق هذه الخدمة الجديدة سنعمل على سد فجوة كبيرة في المدفوعات الرقمية خاصةً في الاعمال الصغيرة والكبيرة. فنحن نؤمن بحجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا كبنك يخدم قطاع كبير من الشعب المصري صاحب الأعمال التجارية والذي يحتاج لتطوير واضح في مجال المدفوعات الرقمية لتسريع وتيرة الشمول المالي في مصر. فمن خلال تلك الخدمات وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وتحت إشراف البنك المركزي المصري المصري سنتمكن من المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.”

ومن جانبه أضاف إيهاب درة: رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ” إن خدمة “Tap on Phone” ستمنح للمستخدم ميزة.

كما لو كان يمتلك نقاط البيع الذكية والمتطورة، حيث سيتم ارسال تسويات يومية لأمواله، وسيحصل على إمكانية متابعة جميع معاملات البيع والشراء أولا بأول. كما أكد درة بأننا في بنك مصر نؤمن بقدراتنا في المساهمة في قيادة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر والاستثمار في مجال “Fintech”.

وأشاد اسلام شوقي الرئيس التنفيذي لباي موب بإطلاق هذه الخدمة قائلا: “نفخر دائما بالمشاركة في تقديم الخدمات الجديدة والمبتكرة الخاصة بالمدفوعات الالكترونية في مصر كخدمة “Tap on Phone”، لاسيما انها تأتي تحت اشراف وتوجيهات البنك المركزي المصري المصري. نحن نهدف في كل شراكتنا الي تقديم حلول دفع مبتكرة تخدم التجار ورواد الأعمال على نطاق واسع من جهة، وتحقق الهدف المنشود بإرساء أسس قوية للمدفوعات الالكترونية لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 لتحقيق الشمول المالي من جهة أخري”

وتعد هذه الشراكة خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريعQR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.