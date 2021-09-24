الهند تسجل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و318 وفاة

_ أفادت بيانات من الحكومة الهندية أن البلاد سجلت 31382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و318 وفاة. وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة وصل إلى 33.59 مليون بينما بلغ عدد الوفيات 446368.

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