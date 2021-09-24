اليابان تقترب من رفع حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19

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وكالات _ قال وزير الصحة الياباني يوم الجمعة إن الوضع المتعلق بإصابات كوفيد-19 في اليابان يتحسن بحيث يمكن رفع حالة الطوارئ الصحية قريبا في معظم أنحاء البلاد.
وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا للصحفيين إن إمكانية رفع حالة الطوارئ السارية في طوكيو ومعظم أنحاء البلاد في نهاية هذا الشهر تتوقف في جانب منها على معدلات دخول المستشفيات وتوافر أسرة للمرضى.
وأضاف “سيتخذ مجلس الوزراء قرارا نهائيا بعد سماع آراء الخبراء”.
وتسببت سلالة دلتا شديدة العدوى في موجة خامسة من كوفيد-19 في اليابان مما أدى إلى ارتفاع الإصابات إلى مستويات قياسية الشهر الماضي.
ولمنع اكتظاظ المستشفيات وسعت الحكومة قيود الطوارئ التي تشمل نحو 80 في المئة من السكان حتى نهاية سبتمبر .
وتركزت القيود على مطالبة المطاعم بالإغلاق مبكرا والامتناع عن تقديم الكحوليات. وتحث السلطات بموجب هذه القيود الناس على العمل من المنزل قدر الإمكان والامتناع عن السفر.
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