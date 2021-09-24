شل تستكمل بيع أصولها البرية في الصحراء الغربية بمصر مقابل 926 مليون دولار

وكالات _ قالت شركة “رويال دتش شل” اليوم الجمعة، إنها استكملت عبر وحدتيها “شل مصر” و”شل النمسا” بيع أصول في الصحراء الغربية في مصر إلى شركتي “شيرون بتروليم كوربوريشن” و”كيرن إنرجي”.

وتشمل الصفقة، التي أعلن عنها في مارس 2021 وتبلغ قيمتها 926 مليون دولار، حصة شل مصر في 13 امتيازا بريا وحصتها في شركة “بدر الدين للبترول”.

وذكرت الشركة في بيان، أن الصفقة حصلت على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.