دايملر تعتزم الاشتراك مع شركتي ستيلانتيس وتوتال للتوسع في حجم مصنعهما الأوروبي للبطاريات

بلومبرج _ تعتزم شركة دايملر إيه جي الألمانية العملاقة للسيارات الاشتراك مع شركتي ستيلانتيس وتوتال إينرجيز للتوسع في حجم مصنعهما الأوروبي للبطاريات، بحيث تصل قيمته إلى أكثر من سبعة مليارات يورو (8.2 مليار دولار)، لتوريد البطاريات لسيارات مرسيدس بنز الكهربائية التي تنتجها دايملر.

وذكرت دايملر اليوم أن حصتها سوف تصل إلى 33 في المائة في شركة “أوتوموتيف سيل كمباني” للبطاريات. وتهدف الشركة الجديدة إلى أن تصل طاقتها إلى 120 جيجاوات في الساعة، على الأقل، بحلول نهاية العقد الجاري، في زيادة بواقع الضعف عن الكمية التي حددها الشريكين المؤسسيين للشركة.

وقالت ستيلانتيس بشكل منفصل إن المشروع ما زال متاحا لإضافة مزيد من الشركاء.

وسوف تستثمر مرسيدس قرابة 500 مليون يورو خلال العام المقبل في المشروع، وتتوقع أن تصل إجمالي نفقاتها إلى أقل من مليار يورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أولا كالينيوس، المدير التنفيذي لشركة دايملر، قوله إن “الشراكة الجديدة سوف تسمح لنا بضمان الامدادات والاستفادة من اقتصاديات السعة وتزويد عملائنا بتقنية بطاريات فائقة”.

وذكر فيليب هوشواه، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة جيفريز للخدمات المالية، أن استثمارات مرسيدس سوف تساعد في “نهوض شركة أوتوموتيف سيل كومباني” باعتبارها شركة أوروبية رائدة محتملة في سباق البطاريات.