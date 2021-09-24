تونس ترفع حظر التجول الساري لمكافحة كوفيد-19 اعتبارا من السبت

_ قالت الرئاسة التونسية يوم الجمعة إنه تقرر رفع حظر التجول الليلي الساري لمكافحة كوفيد-19 اعتبارا من يوم السبت بعد نحو عام من فرضه.

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في تونس بشدة في يوليو لكنها تراجعت منذ ذلك الحين فيما بدأت البلاد حملة تطعيم للوقاية من المرض.