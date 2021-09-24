ماكرون: إصلاح النظام المالي والمصرفي في لبنان يمكن تحقيقه

سي إن بي سي _ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن بلاده ستواصل دعم لبنان، مضيفا أنه يتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تتخذ إجراءات إصلاح عاجلة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي “لبنان يمكن أن يعوّل على فرنسا”.

وأضاف ماكرون أن إصلاح النظام المالي والمصرفي في لبنان يمكن تحقيقه، موضحا إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي يجب أن تؤدي إلى نتائج سريعة.