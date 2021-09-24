الأسهم الأمريكية تتراجع عند الفتح مع استمرار المخاوف بشأن إيفرجراند

_ فتحت الأسهم الأمريكية على تراجع يوم الجمعة عقب يومين من المكاسب القوية مع استمرار المخاوف بشأن تداعيات أزمة شركة إيفرجراند العقارية الصينية، وتراجع سهم نيكي بعد أن خفضت الشركة توقعات مبيعاتها.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 2.51 نقطة بما يعادل 0.01 بالمئة إلى 34762.31 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 10.94 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 4438.04 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 90.63 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 14961.62 نقطة.