مال وأعمال

العملات المشفرة تتهاوى بعد حملة الصين ضدها.. وبيتكوين تتراجع إلى ما دون 44 ألف دولار

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وكالات _ تراجعت أسهم العملات المشفرة بعد أن وسعت الصين حملتها ضد العملات الرقمية، حيث قال بنكها المركزي إن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة غير قانونية،

وانخفض سهم شركة “أرجو بلوكتشين” بنسبة 10 في المائة في لندن، بينما خسرت “نورثرن داتا” لتعدين بيتكوين 2 في المائة في فرانكفورت.

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وتراجعت في الولايات المتحدة أسهم شركة تداول العملات الرقمية المشفرة “كوين بيز”، بنسبة 3 في المائة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركة “ماراثون ديجيتال” بنسبة 6.2 في المائة، وسجلت أسهم شركة “إيبانج إنترناشونال” لتعدين العملات الرقمية انخفاضا أكبر من 4 في المائة.

وأدت التعليقات الصادرة عن بنك الشعب الصيني إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة، حيث تراجعت قيمة بيتكوين إلى ما دون 44 ألف دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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