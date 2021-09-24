الهجرة تعلن عقد جمعية عمومية للشركات المكلفة بإصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقد جمعية عمومية للمجموعة التي تضم شركات التأمين المكلفة بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

وأضافت مكرم، أن الهدف من الجمعية هو إقرار التعديلات المناسبة على النظام الأساسي للمجموعة، بالتزامن مع قيام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد هذه الوثيقة تمهيدًا لإصدارها.

ونوهت أن ذلك يأتي في إطار ما تم الإعلان عنه من إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، أثناء الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتامين وإعادة التأمين.

من جانبه، قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إننا ندعم جهود الدولة المصرية في حماية المصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم خاصة المواطنين المصريين في دول الخليج تحديدا، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وكانت وزارة الهجرة قد وقعت مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.