مبيعات المنازل في الولايات المتحدة تفوق التوقعات خلال أغسطس

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– ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة التي تسع أسرة واحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، ولكن هناك مؤشرات على أن زخم سوق الإسكان يتباطأ مع تلاشي قوة الدفع التي تتسبب فيها جائحة كوفيد-19.
وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 1.5 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 740 ألف وحدة الشهر الماضي.
وجرى تعديل وتيرة مبيعات يوليو بالزيادة إلى 729 ألف وحدة من 708 آلاف وحدة في القراءة السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل جزءا بسيطا من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، إلى وتيرة عند 714 ألف وحدة.
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