مال وأعمال

مديرة هواوي المالية تتوصل إلى اتفاق مع مدعين أمريكيين لتسوية تهم الاحتيال المصرفي

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– قالت مصادر مطلعة، إن مديرة هواوي المالية منغ وان تشو توصلت إلى اتفاق مع مدعين أمريكيين لتسوية قضية الاحتيال المصرفي المقامة ضدها، وذلك في عملية من شأنها أن تسمح لها بمغادرة كندا وتخفف إحدى نقاط التوتر بين أكبر قوتين في العالم.

وجاء في وثيقة قضائية اليوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية قالت إن ممثلين عنها سيتوجهون إلى محكمة اتحادية في بروكلين لمناقشة تسوية للتهم الموجهة إلى منغ.

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وأُلقي القبض على منغ في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل إتش.إس.بي.سي بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال في إيران، وهو ما كان لرويترز السبق في النشر عنه في 2012.

وكانت أيضا أول من ينشر يوم الجمعة أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تأجيل المحاكمة مع منغ. وقال شخصان مطلعان آخران إن الاتفاق يتعلق بمنغ وحدها ولا تزال التهم الأمريكية ضد الشركة قائمة.

بالإضافة إلى حل نزاع بين الولايات المتحدة والصين، يمكن للاتفاق أيضا أن يمهد الطريق للإفراج عن كنديين اثنين، وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، المحتجزين في الصين منذ اعتقالهما بعد فترة وجيزة من احتجاز منغ في 2018. وفي أغسطس، قضت محكمة صينية على سبافور بالسجن 11 عاما بتهمة التجسس.

ورفضت متحدثة باسم هواوي التعقيب. ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين التعليق. ولم يتسن على الفور التواصل مع محامي منغ للحصول على تعليق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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