مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين يعلن عن الفائزين بمسابقة عزة عارفين للبحوث

إسلام فضل _ أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين و إعادة التأمين و المؤتمر السابع و العشرون للاتحاد الأفرو آسيوي عن تنظيم مسابقة بحثية باسم “مسابقة عزة عارفين للبحوث”.

وأوضح البيان الصادر اليوم الجمعة، أن موضوع البحث تناول أحد محاور المؤتمر التالية؛

– استراتيجيات الاستدامة و الشمول المالي : منظور صناعة التأمين.

– دور التقنيات التأمينية و آليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين.

– دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين.

– التمييز في تطوير نماذج الأعمال : التحديات و الحلول.

– قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كورونا.

وقدمت المسابقة 20 متسابقاً من العاملين و المهتمين بصناعة التأمين و قام بتحكيم المسابقة إثنا عشر محكّماً من خبراء صناعة التأمين في مصر و العالم، و تم اختيار أفضل ثلاثة بحوث لتكريم الفائزين في احتفالية تقام في نهاية المؤتمر.

وتم تكريم الفائزين الثلاثة في الحفل الختامي للملتقى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، و قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بمنح الفائزين التسجيل المجاني في المؤتمر وإقامة مجانية خلال الأيام الرسمية لانعقاد المؤتمر.

وأفاد البيان أنه تم منح الفائزين جوائز مالية بالإضافة إلى شهادة تقدير من اللجنة العليا لمؤتمر شرم راندفو الثالث 2021.

وأعلنت نتائج المسابقة في 9 سبتمبر على موقع المؤتمر كالأتي؛

فاز بالجائزة الأولى و قدرها 2500 دولار : ياسمين القاضي – الاتحاد العام العربي للتأمين، و فاز بالجائزة الثانية و قدرها 2000 دولار : هاني الكردي – شركة APEX – الأردن، و فاز بالجائزة الثالثة و قدرها 1500 دولار : إيريني أيمن- كلية التجارة جامعة القاهرة.