الجناح المصري يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر في اليوم الأول للافتتاح التجريبي لإكسبو دبي 2020

استقبل اليوم الجناح المصري المشارك فى فعاليات إكسبو دبي 2020، أكثر من 10 آلاف زائر وذلك ضمن فعاليات الافتتاح التجريبي الذى أجرته إدارة المعرض بدولة الإمارات، تمهيداً للإعداد للافتتاح الرسمي والمقرر يوم الخميس المقبل بمشاركة 192 دولة .

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولي والذى يستمر لمدة 6 أشهر بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الاقليمي والعالمي، كما يبرز الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، الى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات .