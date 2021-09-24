مديرة صندوق النقد تتهم مكتب الرئيس السابق للبنك الدولي بالتلاعب

– انتقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الجمعة، تقريرا مستقلا عن دورها المزعوم في فضيحة تزوير بيانات متعلقة بالصين أثناء عملها في البنك الدولي، قائلة إنه يحتوي على “أخطاء جوهرية” ولجأ إلى التعريض بدلا من الحقائق.

كما اتهمت مكتب الرئيس السابق للبنك جيم كونج كيم بالتلاعب، قائلة إن مكتبه اقترح تضمين بيانات هونج كونج في تصنيف الصين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك في 2018 لتعزيز ترتيب الصين.

وانتقدت جورجيفا، التي تواجه دعوات للاستقالة، التقرير الذي أعدته شركة الخدمات القانونية ويلمر هيل، وذلك في بيان مفصل أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يعكف على مراجعة المسألة.