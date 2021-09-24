مال وأعمال

أسهم فيسبوك تدعم مؤشرات وول ستريت نهاية التعاملات

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– أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة بعد أسبوع متقلب، إذ عوضت مكاسب أسهم نمو مثل فيسبوك انخفاض سهم نايكي بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية توقعات سلبية للمبيعات.

شكلت أسهم نايكي أكبر ضغط على مكاسب المؤشرين داو وستاندرد آند بورز 500 بعد أن حذرت أيضا من تأخيرات خلال موسم التسوق في العطلات، وألقت باللوم على أزمة سلاسل التوريد.

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كما انخفضت أسهم شركة فوت لوكر لتجارة الأحذية بالتجزئة بشكل حاد.

كان سهما فيسبوك وتسلا من أكبر الداعمين للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من الشركات، لكن قطاع الطاقة قاد المكاسب بين القطاعات.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.36 نقطة بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 34799.18 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.58 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 4455.56 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 3.94 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 15048.31 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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