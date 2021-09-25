- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شينخوا _ أظهرت بيانات صادرة من وزارة المالية أمس الجمعة أن الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة فى الصين ارتفعت بنسبة 75 بالمائة على أساس سنوي لتصل الى 3.12 تريليون يوان (حوالي 483 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وخلال هذه الفترة، سجلت الشركات المملوكة للدولة زيادة في إيراداتها التشغيلية بنسبة 24.9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 47.4 تريليون يوان، وفقًا للوزارة.
وارتفعت أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا 72.9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.08 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.
وارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 26.62 تريليون يوان.
وأظهرت البيانات أنه في نهاية أغسطس، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة في البلاد 64.3 في المائة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين إلى 483 مليار دولار خلال 8 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.