ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين إلى 483 مليار دولار خلال 8 أشهر

شينخوا _ أظهرت بيانات صادرة من وزارة المالية أمس الجمعة أن الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة فى الصين ارتفعت بنسبة 75 بالمائة على أساس سنوي لتصل الى 3.12 تريليون يوان (حوالي 483 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وخلال هذه الفترة، سجلت الشركات المملوكة للدولة زيادة في إيراداتها التشغيلية بنسبة 24.9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 47.4 تريليون يوان، وفقًا للوزارة.

وارتفعت أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا 72.9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.08 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.

وارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 26.62 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أنه في نهاية أغسطس، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة في البلاد 64.3 في المائة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.