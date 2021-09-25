كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا

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وكالات _ قالت سلطات كوريا الجنوبية إن البلاد سجلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا للمرة الأولى بعدما ساهمت عطلة لمدة ثلاثة أيام في انتشار الفيروس.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 3273 إصابة أمس الجمعة وهو ما تجاوز إصابات اليوم السابق.
وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 298402 بينما بلغت حصيلة الوفيات 2441.
وتشمل الإصابات 3245 إصابة محلية و28 حالة وافدة من الخارج.
وقالت جيونج إيون كيونج مديرة الوكالة “تذهب تقديراتنا إلى أن زيادة معدلات السفر خلال عطلة عيد الشكر وكذلك المخالطة قد تكونان من الأسباب الرئيسية للزيادة الكبيرة”.
وأضافت أن التفشي الراهن للسلالة دلتا شديدة العدوى ساهم في ارتفاع الإصابات.
وأشارت إلى أن الإصابات اليومية قد تواصل الارتفاع خلال الأسبوعين المقبلين، وحثت الناس على إرجاء أو إلغاء أي تجمعات خاصة في هذه الفترة.
وحتى أمس الجمعة تلقى 73.5 بالمئة من سكان كوريا الجنوبية جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بينما تلقى قرابة 45 بالمئة جرعة التطعيم كاملة.
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