الإمارات تعلن تشكيلا وزاريا جديدا للحكومة الاتحادية

سبوتنيك نيوز _ أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تشكيل وزاري جديد للحكومة الاتحادية للبلاد، حسبما أعلن نائب الرئيس وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت.

وقال ابن راشد في تغريدات على تويتر، إنه بعد التشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد، تم اعتماد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.

وأعلن عن تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

وشملت التغييرات تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل.. وتعيين الدكتور عبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

وأظهرت قائمة التعديلات احتفاظ وزير الطاقة سهيل المزروعي بمنصبه.

وأكد أن حكومة الجديدة ستعمل بمنهجية جديدة وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادىء الخمسين وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من التنمية.