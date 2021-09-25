378 مليار دولار إنفاق الصين على البحث والتطوير في 2020

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سي إن بي سي – ارتفع إنفاق الصين على البحث والتطوير إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.4% من إجمالي ناتجها المحلي خلال عام 2020، بزيادة 0.16 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2019، حسبما أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء.
وارتفع إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير إلى 2.4 تريليون يوان ما يعادل 377.7 مليار دولار في العام المنصرم، بزيادة 10.2% أو بارتفاع 244.95 مليار يوان مقارنة مع عام 2019، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة الوطنية للإحصاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة المالية.
وأوضحت البيانات أن حجم الاستثمار في البحوث الأساسية بلغ 146.7 مليار يوان العام الفائت، بما يمثل 6% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.
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