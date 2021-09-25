رئيس الوزراء: القطار الكهربائي الخفيف LRT سيكون جاهزا مع افتتاح العاصمة الإدارية

دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT سيكون جاهزا مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليكون قادرا على نقل عدد كبير من المواطنين.

وأوضح مدبولي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المرحلة الأولى للقطار في الإسكندرية، التي تفقدها اليوم، والتي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنقل نحو 1800 راكب.

وأشار إللى أن القطار يتكون من 6 عربات تحمل كل عربة 300 راكب في الرحلة، ومع حركة وتقاطر القطارات سيكون قادرا على نقل عشرات الآلاف من الركاب على مدار اليوم.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع تصل تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى منه إلى نحو مليار و 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ الورشة المجمعة وهي مشروع منفصل وعملاق، حيث تتكلف الورشة الواحدة 200 مليون دولار تتحملها الحكومة المصرية بالكامل، لتخدم هذا المشروع العملاق.

ولفت مدبولي إلى أن المشروع يمثل تجربة جديدة تشهد تنفيذ أول قطار كهربائي اقليمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، سيصل متوسط سرعته إلى 90 كم فعلياً في الساعة، ومصمم للوصول إلى سرعة 120 كم في الساعة، ليوفر وقتا وجهدا كبيرا جدا.

وأضاف مدبولي أنه المشروع صمم ليكون أمام كل محطة منطقة انتظار سيارات كبيرة تصل إلى 2000 سيارة، لتشجيع المواطنين على التوقف عن الاعتماد على السيارات الخاصة، ليكون المواطن وقتها قادرا على ترك سيارته والانتقال بهذه الوسيلة بحرية وسرعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يعد جزءا من منظومة نقل متكاملة تنفذها الدولة المصرية على مستوى الدولة كلها، ستمثل ثورة حقيقية في منظومة النقل الجماعي.

ولفت إلى أنها تتضمن تنفيذ مشروع المونوريل الذي نصارع فيه الزمن أيضا، سواء الخط الذي ينقل إلى العاصمة، والخط الآخر الذي يصل إلى مدينة السادس من أكتوبر، وأيضا خطوط مترو الأنفاق التي يتم العمل بها، ومشروعين كبيرين في الإسكندرية، هما مترو أبو قير، وترام الرمل، ونتوسع كدولة في داخل المدن الكبرى في هذه النوعية من النقل الجماعي، الكهربائي وصديق البيئة، بالإضافة إلى شبكة القطار فائق السرعة الذي سيربط بين شرق الجمهورية وغربها، وأيضاً بين شمالها وجنوبها.شابة تتولى المسئولية بجدارة.