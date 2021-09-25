وزيرة التخطيط تعتمد 200 مليون جنيه لمشروعات مستشفيات جامعة أسيوط

دوت الخليج – وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 200 مليون لمستشفيات جامعة أسيوط؛ لاستكمال إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ، وتطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات الجامعة.

وأوضحت السعيد أن المبلغ المعتمد يتضمن تخصيص 185 مليون للمشروع الأول، والمعني باستكمال مركز الإصابات والطوارئ والمنتظر افتتاحه في يناير القادم، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه لمشروع تطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة أسيوط.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن التكلفة الكلية للمشروع الأول بلغت حوالي 860 مليون جنيه.

وأكدت السعيد أن مشروع استكمال مركز الإصابات والطوارئ يمثل “نقلة نوعية في مجال الطوارئ في المحافظة خاصة وفي الصعيد عامة”.

وأوضحت أن جامعة أسيوط تمتاز بوجود “الكوادر الطبية المتميزة” مما يجعل مستشفياتها مركزًا لطالبي الخدمة العلاجية في كل محافظات الصعيد.

ويتكون مشروع إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ من المستشفى، والذي يضم 8 طوابق بخلاف الأرضي والبدروم بطاقة 478 سريرا بخلاف غرف العمليات والعناية المركزة، مبنى الجراحة الميكروسكوبية، والمبنى الخدمي للمستشفى، والنفق الرابط بين مستشفى الإصابات ومباني مستشفيات جامعة أسيوط الأخرى.

وحول المشروع الثاني، وهو مشروع تطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة أسيوط، أوضحت السعيد أن الوحدة تأتي بطاقة 76 جهاز غسيل كلوي بتكلفة 26 مليون جنيه.

وأشارت إلى اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتجهيز الوحدة بوحدات معالجة الغسيل الكلوي والتجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها في يونيو 2022.