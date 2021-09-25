الكويت تقر جرعة ثالثة تنشيطية من لقاح كورونا لثلاث فئات

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وكالات – أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن استقرار اللجان المختصة في الوزارة بتقديم جرعة تنشيطية ثالثة، من لقاح كورونا؛ استنادا إلى تحليل نتائج الدارسات والأبحاث ذات الصلة، وحرصا على مواجهة ارتفاع مخاطر التحورات الجديدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الفئات المشمولة بهذه الجرعة في المرحلة الحالية- على أن يكون قد مضى على تلقيها الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر- هي: من تزيد أعمارهم على 60 سنة، والفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل العاملين في المجال الصحي، وفئة ذوي أمراض نقص المناعة.
وأعلنت الوزارة اليوم عن إصابة 41 حالة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 55 حالة شفاء، و 1 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت 411,447 حالة.
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