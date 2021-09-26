وزير الخارجية يجدد المطالبة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

دوت الخليج – جدد وزير الخارجية، سامح شكري، موقف مصر إزاء ملف سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وملء السد، على نحو يراعي مصالح الأطراف كافة، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري.

كما أعرب شكري عن تطلع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء شكري، اليوم السبت، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام زيارة وزير الخارجية الحالية إلى نيويورك.

واستعرض وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.