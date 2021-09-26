السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأمريكية

وكالات – قالت وكالة الأنباء السودانية يوم السبت إن السودان تسلم شحنة جديدة من منحة القمح الأمريكية، وهي رابع شحنة من نوعها هذا العام.

وأضافت الوكالة أن الشحنة وهي عبارة عن 50 ألف طن وصلت إلى ميناء بورتسودان ويتم تفريغها الآن في الميناء.

وقالت السلطات السودانية في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستمنح السودان 300 ألف طن من القمح هذا العام ثم ترتفع إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024 بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوكالة إن السودان تسلم ثلاث شحنات من القمح الأمريكي، كل منها 48 ألف طن في يونيو ويوليو وأغسطس. وأضافت أن “من المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام حيث تبلغ إجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن”.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من القمح والدقيق تكفي حتى ابريل 2022.

لكن الوكالة نقلت عن مسؤول بوزارة التجارة والتموين قوله اليوم السبت إن الاحتياطيات تكفي حتى نهاية العام الحالي.