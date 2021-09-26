فرنسا ترفع تعهداتها للتبرع بجرعات لقاحات كورونا للدول الفقيرة إلى الضعف

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سي ان بي سي _ نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله، إن فرنسا ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وهو ما يعني زيادة عدد الجرعات إلى المثلين مقارنة بتعهدات سابقة.
ونقلت الوكالة عن ماكرون قوله في تسجيل مصور أذيع في احتفال نظمته مجموعة المواطن العالمي “الظلم يتجسد بوضوح في قارات أخرى بتأخر عمليات التطعيم، في أفريقيا تم تطعيم 3% فقط من السكان، نحن بحاجة إلى تسريع ذلك”.
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