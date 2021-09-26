البورصة: مدة سريان عرض الاستحواذ على الشروق الحديثة عشرون يوما تنتهي 25 أكتوبر

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن مدة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الوطنية للطباعة للاستحواذ على 1.077 مليون سهم بنسبة 8.2% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف هو 20 يوما.

وأفادت البورصة في بيان قبل قليل، أن مدة سريان العرض تبدأ من جلسة اليوم وحتى 25 أكتوبر القادم بسعر 74.5 للسهم الواحد.

وأشارت إلى أنه يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وقالت إن على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأكدت على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 25 أكتوبر القادم، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.