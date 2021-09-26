سبينالكس تسجل 41.9 مليون جنيه خسائر بالعام المالي 2020/2021

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رنا ممدوح _ حققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج- سبينالكس، صافي خسائر بعد الضريبة بقيمة 41.879 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقابل 97.595 مليون جنيه أرباح بالعام المالي المقارن له.
وأرجعت الشركة في بيانها المرسل للبورصة اليوم، السبب وراء تحولها للخسارة إلى الأرباح الرأسمالية.
وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة لتصبح 120.643 مليون جنيه، مقابل 137.266 مليون جنيه بالعام المالي السابق 2019/ 2020.
وحققت سبينالكس مجمل ربح بقيمة 3.1 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 841.87 ألف جنيه مجمل خسائر بالفترة المناظرة.
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