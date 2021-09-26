كابو تسجل 42.9 مليون جنيه خسائر مجمعة بالعام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت شركة النصر للملابس والمنسوجات- كابو، صافي خسائر مجمعة بقيمة 42.863 مليون جنيه، خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 21.472 مليون جنيه أرباح مقارنة بالعام المالي السابق.

وتراجع صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 273.536 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 367.256 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 44.08 مليون جنيه، مقابل 46.445 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت الخسائر إلى 984.836 ألف جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 76.122 مليون جنيه بالعام المالي المقارن.

وانخفض صافي مبيعات كابو خلال نفس الفترة إلى 161.005 مليون جنيه، مقابل 240.790 مليون جنيه بالفترة المناظرة.