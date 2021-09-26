الحصن للاستشارات تقلص حصتها في المتحدة للإسكان إلى 2.28%

رنا ممدوح _ قلصت شركة الحصن للاستشارات حصتها في رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير لتصبح 2.28% بدلا من 3.06%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الحصن للاستشارات باعت 2.15 مليون سهم من أسهم المتحدة للإسكان مقابل 10.829 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 5.037 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :- – بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 33.407% – ‏سمو للاستشارات 3.82% – ‏نمو للاستشارات 3.31% – ‏وادي للإستشارات 1.97% – ‏بي اف ايه للاستشارات 0.56% – ‏اساسات للاستثمار العقاري 0.002%

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