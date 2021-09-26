مصر الجديدة للإسكان ترصد 450 مليون جنيه لبدء أعمال التطوير في نيو هليوبوليس

بكر بهجت _ كشف تامر ناصر الرئيس التنفيذي لمصر الجديدة للإسكان والتعمير عن رصد الشركة نحو 450 مليون جنيه للبدء في أعمال الإنشاءات بمشروع نيو هليوبوليس الذي تقيمه الشركة في منطقة شرق القاهرة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير في المشروع ستكون بصورة ذاتية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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