محجوب يبيع أغلب حصته في المجموعة المصرية العقارية مقابل 86.8 مليون جنيه

رنا ممدوح _ باع على محمود عبد اللطيف محجوب أغلب حصته في المجموعة المصرية العقارية، لتصبح 0.7139% بدلا من 4.2139%.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن محجوب باع 14 مليون سهم من أسهم المصرية العقارية مقابل 86.8 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 6.2 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 1.6727% لشركة تارجيت للاستثمار.

الجدير بالذكر أن الرقابة المالية في 21 سبتمبر الجاري منحت المجموعة المرتبطة في مجموعة المصرية العقارية مهلة 3 أشهر للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال والبالغة 36.18 مليون جنيه بما يمثل حوالي 9 % من أسهم المجموعة.

وفي 23 سبتمبر الجاري أصدرت الرقابة المالية قرار بمنع كل من تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية 1.755%، وعلى محمود عبد اللطيف محجوب 5.903%، ومحمد عبد الناصر حامد محمود 15.524%، ومحمد فرج محمد مسعود المحيربي 13.766%، وخلفان فرج محمد مسعودي المحيربي 5.43% من التصويت في الجمعية العامة المجموعة المصرية العقارية.