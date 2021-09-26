إسلام جابر _ تعتزم شركة دي إم ديفلوبمنت، إطلاق عدد من المشروعات الجديدة مع بداية العام المقبل، علاوة على طرح وحدات المرحلة الأولى من قرية «ذا جروف» بالعين السخنة خلال الأيام المقبلة، والبالغة 140 وحدة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دي إم ديفلوبمنت تنتهي من البنية التحتية لمشروع ذا جروف بتكلفة 600 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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