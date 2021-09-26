البورصة تصعد 0.47% بداية التعاملات وسهم CIB يقفز 1.41%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47%، ليتداول عند مستوى 10691 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.41%، ليتداول عند مستوى 44 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.16% و 0.84% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 108.498 مليون جنيه، على 148 شركة من خلال 4.972 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل تراجع 4 شركات بينما لم تتغير أسعار 96.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.571 مليون جنيه، منها 1.148 مليون جنيه للمؤسسات، و422.849 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.217 مليون جنيه، منها 1.053 مليون جنيه للأفراد، و164.371 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 353.243 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 1.926 مليون جنيه، مقابل 1.572 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العبور للاستثمار العقاري 37.59 39.55 5.21 الحديد والصلب المصرية 1.522 1.596 4.86 أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 18.59 19.33 3.98 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 107.15 111.24 3.82 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 85.01 88.02 3.54

الأسهم الأكثر انخفاضا