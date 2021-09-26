عمر الحمامصي: القرارات المرتقبة لضبط السوق العقارية تنهي ظاهرة مدن الأشباح

بكر بهجت _ أكد عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية – مصر، أن الإجراءات المرتبطة بالسوق العقارية التي تعمل الحكومة على إصدارها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومواصلات، سوف تقضي على ظاهرة مدن الأشباح التي نتجت عن وجود مشروعات غير مكتملة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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