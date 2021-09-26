سبيد ميديكال توقع عقدا مع ميداف القابضة لعمل تحليل كورونا للعمالة المصرية المنقولة إلى ليبيا

رنا ممدوح _ وقعت شركة سبيد ميديكال عقد مع شركة ميداف القابضة للاستثمارات عن طريق إحدى شركاتها المسئولة عن نقل العمالة المصرية إلى ليبيا لعمل تحليل ما قبل السفر لفيروس كورونا.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يقضى بإجراء التحاليل عن طريق معامل سبيد على مستوى الجمهورية بحد أدنى 600 ألف مسافر، بقيمة إيرادات متوقعة 336 مليون جنيه.

وقالت الشركة إنه وفقا لإفصاحتها المرسل للبورصة بتاريخ 5 يوليو الماضي و4 سبتمبر الجاري، فقد تم إدراج عدد 120 فرع من معامل سبيد على البوابة الإلكترونية المعدة لسفر العاملين إلى ليبيا وذلك استعداد للبدء في تسجيل وسفر العمالة اعتبارا من شهر اكتوبر 2021.

ونوهت أن هذا التعاقد بخلاف الاتفاق الخاص بفحوصات الدم قبل التوظيف والمفصح عنه بتاريخ 5 يوليو بقيمة مبيعات متوقعة 965 مليون جنيه.