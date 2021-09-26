المستقبل تنهي تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الثالثة ديسمبر 2022

بكر بهجت _ تنتهي شركة المستقبل للتنمية العمرانية من توصيل جميع مرافق المرحلة الثالثة من المشروع بنهاية العام المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني الذي وضعته الشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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