مال وأعمال

نايل سيتي للاستثمار توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح 10 جنيهات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه إلى 10 جنيهات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مبررات التجزئة هو استيفاء نسبة الأسهم حرة التداول وذلك بما يضمن استمرار قيد أسهم الشركة طبقا للمادة 10 من قواعد القيد.

city2021 728×90

وقرر المجلس عرض القرار على الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم، بشرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية طبقا للمادة 48 من قواعد القيد.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نايل سيتي للاستثمار توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح 10 جنيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا