نايل سيتي للاستثمار توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح 10 جنيهات

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه إلى 10 جنيهات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مبررات التجزئة هو استيفاء نسبة الأسهم حرة التداول وذلك بما يضمن استمرار قيد أسهم الشركة طبقا للمادة 10 من قواعد القيد.

وقرر المجلس عرض القرار على الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم، بشرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية طبقا للمادة 48 من قواعد القيد.