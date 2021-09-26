إيفرجراند الصينية ضغطت على الموظفين لإقراضها

نيويورك تايمز _ عندما عانى عملاق العقارات الصيني المضطرب إيفرجراند من الجوع في وقت سابق من هذا العام، لجأ إلى موظفيه بنبرة قوية: أولئك الذين أرادوا الاحتفاظ بمكافآتهم سيضطرون إلى منح الشركة قرضًا قصير الأجل.

قام بعض العمال باستغلال أصدقائهم وعائلاتهم للحصول على أموال لإقراض الشركة. اقترض آخرون من البنك. بعد ذلك، في هذا الشهر، توقفت إيفرجراند فجأة عن سداد القروض، التي تم تجميعها كاستثمارات عالية الفائدة.

الآن، انضم مئات الموظفين إلى مشتري المنازل المذعورين في المطالبة باستعادة أموالهم من الشركة، وتجمعوا خارج مكاتب الشركة في جميع أنحاء الصين للاحتجاج الأسبوع الماضي.

وبعدما كانت شركة إيفرجراند أكثر شركات التطوير العقاري غزارة في الصين، أصبحت الشركة الأكثر مديونية في البلاد. تدين بالمال للمقرضين والموردين والمستثمرين الأجانب. وهي مدينة أيضا بشقق غير مكتملة لمشتري المنازل، وتكبدت أكثر من 300 مليار دولار من الفواتير غير المسددة، تواجه الشركة دعاوى قضائية من الدائنين وفقدت أسهمها أكثر من 80% من قيمتها هذا العام.

يخشى المنظمون من أن انهيار شركة بحجم إيفرجراند من شأنه أن يرسل هزات في النظام المالي الصيني بأكمله. ومع ذلك، حتى الآن، لم تتدخل بكين بخطة للإنقاذ، بعد أن وعدت بتلقين الشركات العملاقة المثقلة بالديون درسًا.

قد تؤدي الاحتجاجات الغاضبة التي يقودها مشترو المنازل – والآن موظفو الشركة أنفسهم – إلى تغيير هذا الحساب.

وفقًا لأحد التقديرات، فإن شركة إيفرجراند مرتبطة بالمشترين بما يقرب من 1.6 مليون شقة، وقد تدين بأموال لعشرات الآلاف من عمالها. نظرًا لأن بكين لا تزال هادئة نسبيًا بشأن مستقبل الشركة، فإن أولئك الذين يدينون بالمال يقولون إن صبرهم ينفد.

قال جين تشينج، الموظف البالغ من العمر 28 عامًا، إنه وضع 62 ألف دولار من أمواله الخاصة في Evergrande Wealth، الذراع الاستثمارية للشركة، ومع انتشار الشائعات عبر الإنترنت الصيني عن احتمال إفلاس إيفرجراند هذا الشهر، تجمع السيد جين وبعض زملائه أمام مكاتب الحكومة الإقليمية للضغط على السلطات للتدخل.

في مدينة شنتشن الجنوبية، احتشد مشترو المنازل والموظفون في بهو المقر الرئيسي للشركة الأسبوع الماضي وصرخوا مطالبين باستعادة أموالهم. “إيفرجراند، أعيدي أموالي التي كسبتها بالدم والعرق!”.

قال جين إنه تم إخبار الموظفين في Fangchebao، منصة Evergrande عبر الإنترنت لمبيعات العقارات والسيارات، أنه يتعين على كل قسم وضع استثمارات شهرية في Evergrande Wealth.

لم ترد الشركة على طلب للتعليق، لكن الشركة حذرت مؤخرًا من أنها تتعرض لضغوط مالية “هائلة” وقالت إنها وظفت خبراء إعادة هيكلة للمساعدة في تحديد مستقبلها.

الشركة توسعت في مجالات غير رئيسية.. ثم فشلت في بيع أي أجزاء من إمبراطوريتها الشاسعة

لأكثر من عقدين من الزمن، كانت إيفرجراند أكبر مطور في الصين، ومع كل نجاح، توسعت الشركة في مجالات جديدة – المياه المعبأة في زجاجات، والرياضات الاحترافية، والسيارات الكهربائية.

يلقي المستثمرون والبنوك الأموال بسعادة، ويراهنون على الطبقة الوسطى المتنامية في الصين وشهيتها للمنازل وغيرها من العقارات. في الآونة الأخيرة، خضعت العقارات للتدقيق من قبل المنظمين الصينيين الذين يريدون إنهاء سنوات الانتقال من الازدهار وأجبروا الصناعة على البدء في سداد الديون.

قالت جينيفر جيمس، مديرة الاستثمار في يانوس هندرسون إنفستورز، “أنت تدرك التأثير الذي يمكن أن يحدث على المجتمع. “إذا اختفت إيفرجراند غدًا، فقد تكون مشكلة اجتماعية منهجية”.

قالت جيمس ومستثمرون آخرون إنهم علموا باستراتيجية Evergrande لإدارة الثروات التي تشمل موظفيها فقط هذا الشهر، عندما كشفت الشركة أنها مدينة بسداد 145 مليون دولار.

حاولت إيفرجراند بيع أجزاء من إمبراطوريتها الشاسعة لجمع أموال جديدة، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها “غير مؤكدة بشأن ما إذا كانت المجموعة ستكون قادرة على إتمام أي عملية بيع من هذا القبيل”. واتهمت وسائل الإعلام بإثارة الذعر بين مشتري المنازل بتغطيات سلبية.

لكن قنوات تمويل الشركة بدأت في الجفاف قبل الأسبوع الماضي، وفقًا لمقابلات مع الموظفين وتقارير وسائل الإعلام الحكومية ووثائق الشركة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز، بدأت الشركة في إجبار الموظفين على المساعدة في إنقاذها في وقت مبكر من أبريل، عندما بدأت في بيع القروض قصيرة الأجل.

طُلب من حوالي 70 إلى 80% من موظفي إيفرجراند في جميع أنحاء الصين تقديم أموال يمكن استخدامها بعد ذلك للمساعدة في تمويل عمليات Evergrande، وفقًا لما صرح به ليو يونتينج، مستشار في Evergrande Wealth، مؤخرًا لشركة Anhui Online Broadcasting Corporation، وهي مجموعة إخبارية مملوكة للدولة.

قال الموظفون إنه لم يتضح مدى الحملة ومقدار الأموال التي يمكن أن تجمعها. وأكدوا أن كل موظف سيستثمر مبلغًا معينًا من المال في منتجات Evergrande Wealth، وأنهم إذا فشلوا في القيام بذلك، فسيتم تخفيض رواتبهم ومكافآتهم.

قالت إدارة الشركة إن الاستثمارات كانت جزءًا من “تمويل سلسلة التوريد” وستسمح لشركة Evergrande بتسديد مدفوعات لمورديها، كما قال ليو في مقابلته مع Anhui. وأضاف: “لأننا نحن، الموظفين، اضطررنا إلى إكمال الحصة، طلبنا من أصدقائنا وعائلاتنا ضخ أموال”.

قال ليو إن والديه وأقاربه استثمروا 200 ألف دولار، وأنه وضع 75 ألف دولار من أمواله الخاصة في إيفرجراند ويلث.

حتى قبل الاحتجاجات الأسبوع الماضي، كانت إيفرجراند في الجانب السيئ لبكين. في أواخر الشهر الماضي، تم استدعاء مديريها التنفيذيين إلى اجتماع مع المنظمين. طلب مسؤولون من أكبر هيئات الرقابة المصرفية والتأمين في الصين من المديرين التنفيذيين تسوية ديونهم المرتفعة من أجل الحفاظ على استقرار السوق المالية الصينية.

تعاقدات على تسليم أكثر من 1.6 مليون شقة.. و800 مشروع قيد التنفيذ في أكثر من 200 مدينة

أكبر مصدر قلق للسلطات هو شقق إيفرجراند غير المكتملة. تمتلك الشركة ما يقرب من 800 مشروع قيد التنفيذ في أكثر من 200 مدينة في جميع أنحاء الصين، وقد تحتاج الشركة، التي غالبًا ما تبيع شققًا مسبقًا لجمع الأموال قبل اكتمالها، إلى تسليم ما يصل إلى 1.6 مليون عقار لمشتري المنازل، وفقًا لتقدير باركليز.

تحت رقابة مشددة.. جمعت كبار مسؤوليها التنفيذيين وطلبت منهم توقيع تعهد بإكمال المشروعات العقارية

تحت رقابة مشددة، جمعت الشركة كبار مسؤوليها التنفيذيين في وقت سابق من هذا الشهر وطلبت منهم التوقيع علنًا على ما سماه “أمرًا عسكريًا” – تعهدًا بإكمال التطورات العقارية غير المكتملة.

ويسلي زانج وعائلته من بين مئات الآلاف من العائلات التي لا تزال تنتظر شققهم، قال زانج: “الجميع قلقون، نحن مثل النمل في مقلاة ساخنة، ليس لدينا أي فكرة عما يجب القيام به”، مستخدمًا تعبيرًا صينيًا لوصف محنة مشاهدة احتمال تلاشي استثمار بقيمة 124 ألف دولار. وقال إنه يأمل في أن تدفع الاحتجاجات الحكومة إلى التحرك قبل فوات الأوان.