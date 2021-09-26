قطاع الأعمال: بيع 4.9 ألف قنطار قطن بسعر 4540-4590 جنيها للقنطار

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نظمت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أول مزاد لبيع الأقطان في محافظة كفر الشيخ، في إطار تعميم منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022 على مستوى الجمهورية.
وبلغت الكميات المباعة نحو 4.9 ألف قنطار قطن بأسعار للترسية تراوحت بين 4540 جنيها و4590 جنيها للقنطار الواحد. وتمت الترسية لصالح عدد 6 شركات هي : الكان، العمدة، الفريد، النهر، الإخلاص ،رجب.
وتمت المزايدة على كميات الأقطان الوادرة لعدد من مراكز التجميع المحددة في المراكز الإدارية بالمحافظات، حيث تعتمد المنظومة الجديدة للتداول على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) من خلال مراكز التجميع حفاظا على نظافة القطن وجودته، وقيام المزارعين بتسليم الأقطان معبأة في هذه الأكياس مباشرة دون وسطاء إلى مراكز التجميع لبيعها في مزادات علنية بما يحقق أفضل سعر للمزارع.
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