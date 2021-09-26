مال وأعمال

العضو المنتدب لمجموعة الفطيم: 3 مؤشرات تعزز وضع السوق العقارية و10% زيادة مرتقبة بالأسعار

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بكر بهجت _ أكد المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، أن هناك مؤشرات إيجابية لتطور القطاع ونموه خلال العام الجاري، اعتماداً على 3 عناصر رئيسية ساهمت في تحسن أداء السوق، أولها تطوير لقاح الكورونا وبدء حملة التطعيمات، والثاني التراجع الكبير في أسعار الفائدة، والثالث جاذبية السوق العقارية والطلب المتزايد على الوحدات بمختلف أنشطتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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