العضو المنتدب لمجموعة الفطيم: 3 مؤشرات تعزز وضع السوق العقارية و10% زيادة مرتقبة بالأسعار

بكر بهجت _ أكد المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، أن هناك مؤشرات إيجابية لتطور القطاع ونموه خلال العام الجاري، اعتماداً على 3 عناصر رئيسية ساهمت في تحسن أداء السوق، أولها تطوير لقاح الكورونا وبدء حملة التطعيمات، والثاني التراجع الكبير في أسعار الفائدة، والثالث جاذبية السوق العقارية والطلب المتزايد على الوحدات بمختلف أنشطتها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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